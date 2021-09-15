Ижевск, 15 сентября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. До конца текущего года 1009 образовательных учреждений Удмуртии будут обеспечены физической профессиональной охраной. Об этом заявила министр образования республики Светлана Болотникова.

Pixabay.com Охранник

По ее словам, школы массово поэтапно заключают соответствующие договоры.

«С 1 сентября 2021 года первыми зашли школы Ижевска, порядка 90 учреждений. Часть районных школ зайдут в программу с 1 октября, с 1 ноября», — отметила министр и добавила, что недостатка в охранниках пока не наблюдается.

Болотникова полагает, что как только стало известно о выделении средств республиканского бюджета на профессиональную охрану учреждений образования, частные охранные организации незамедлительно начали подготовку.

«Там сроки короткие — переобучение, аттестация, сертификация. Скорее всего, они подготовили кадры», — цитирует министра портал«Сусанин».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля Болотникова говорила, что на охрану школ и детских садов из бюджета Удмуртии на предстоящий учебный год выделено 294 млн рублей. На территории республики расположены 1582 объекта образования, которые ранжируются по четырем категориям. Средства выделяются на школы первой-третьей категорий — всего таких учреждений 1009. В школах четвертой категории обучаются менее 100 учеников, и они находятся в сельской местности.

Читайте также: Почти 300 млн рублей выделили из бюджета Удмуртии на охрану школ и детсадов