В Ижевске 90 школ уже обеспечены профессиональной охраной
Ижевск, 15 сентября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. До конца текущего года 1009 образовательных учреждений Удмуртии будут обеспечены физической профессиональной охраной. Об этом заявила министр образования республики Светлана Болотникова.
По ее словам, школы массово поэтапно заключают соответствующие договоры.
«С 1 сентября 2021 года первыми зашли школы Ижевска, порядка 90 учреждений. Часть районных школ зайдут в программу с 1 октября, с 1 ноября», — отметила министр и добавила, что недостатка в охранниках пока не наблюдается.
Болотникова полагает, что как только стало известно о выделении средств республиканского бюджета на профессиональную охрану учреждений образования, частные охранные организации незамедлительно начали подготовку.
«Там сроки короткие — переобучение, аттестация, сертификация. Скорее всего, они подготовили кадры», — цитирует министра портал«Сусанин».
Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля Болотникова говорила, что на охрану школ и детских садов из бюджета Удмуртии на предстоящий учебный год выделено 294 млн рублей. На территории республики расположены 1582 объекта образования, которые ранжируются по четырем категориям. Средства выделяются на школы первой-третьей категорий — всего таких учреждений 1009. В школах четвертой категории обучаются менее 100 учеников, и они находятся в сельской местности.
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