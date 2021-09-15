Вынесен приговор женщине, оставившей дочь в мусорном контейнере
Москва, 15 сентября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Суд в Москве вынес приговор 41-летней женщине, бросившей новорождённую дочь, сообщает 15 сентября пресс-служба прокуратуры столицы.
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Суд
Происшествие случилось в августе 2021 года в Москве на улице Усачева. Женщина оставила в мусорном контейнере новорождённую девочку.
Сообщается, что суд учёл позицию прокуратуры и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Как сообщало ИА REGNUM, женщину обвиняли в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).