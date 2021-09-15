Мурманск, 15 сентября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Рост цен на стройматериалы поставил под угрозу возведение объектов в Мурманской области. Чтобы избежать срыва сроков региональные власти решили увеличить стоимость контрактов на строительство на 30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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«В связи ростом цен на строительные материалы ряд подрядчиков, выполняющих работы в рамках госконтрактов, заявили о финансовых проблемах, грозящих срывом сроков возведения объектов, в том числе и в рамках нацпроектов. Чтобы исправить ситуацию и поддержать строителей, на федеральном уровне вышло постановление, позволяющее увеличивать стоимость контрактов, заключённых до 1 июля 2021 года, на 30%, и после прохождения госэкспертизы подписывать дополнительные соглашения. Теперь такая возможность есть и на территории Мурманской области», — отметил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущий год в Мурманской области была запланирована реализация 127 мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на общую сумму 6,3 млрд рублей в рамках реализации национальных проектов, государственных программ Мурманской области и реновации ЗАТО Заозерск.