Лондон, 15 сентября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. 28-летний центральный защитник лондонского «Челси» и сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер попал в сферу двух европейских топ-клубов. На немецкого защитника, по словам издания Goal, претендуют мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен». Соглашение Рюдигера с «пенсионерами» истекает в середины 2022 года.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

В прошлом сезоне Антонио Рюдигер принял участие в девятнадцати матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом. Примечательно, что защитник не получил ни одной желтой карточки в рамках внутреннего чемпионата.

В составе «Челси» Рюдигер стал победителем Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22. В финале турнира «пенсионеры» одержали минимальную победу над «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Рюдигер перешел в «Челси» 9 июля 2017 года из римской «Ромы» за 35 миллионов евро. На данный момент стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.