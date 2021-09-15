Москва, 15 сентября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. С 1 октября 2021 года поставки газа по «Северному потоку — 2» начаты не будут — это произойдёт позже, заявил 15 сентября журналистам председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Bloomberg, ссылаясь на свои источники, распространил информацию о начале подачи газа по СП-2 с 1 октября.

При этом оператор газопровода заявлял, что он будет запущен в работу до конца 2021 года.