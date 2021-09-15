Выборг, Ленинградская область, 15 сентября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Выборге полным ходом идут противоаварийные работы на доме бывшего книготорговца Говинга — объект культурного наследия укрепляют и накрывают сеткой. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации. В таком виде памятник будет ожидать реставрации, которая начнется после завершения судебного процесса, связанного с изъятием здания у нерадивого собственника.

Lenobl.ru Дом Говинга в Выборге

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нежилое здание «Дом Говинга» на Крепостной улице, 11, находилось в собственности ООО «СК «Северо-Запад». Компания должна была провести противоаварийные работы и реставрацию объекта, но ничего из этого не сделала. В результате в отношении строительной компании правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела — по неисполнению решения суда в части непринятия мер по сохранению объекта культурного наследия и по факту нанесения ему ущерба.

В марте 2021 года Выборгский городской суд принял решение о передаче дома-памятника на баланс региона. В мае 2021 года эксперты специализированной организации провели обследование здания и признали его аварийным.

«В первую очередь, мы обезопасим жителей и гостей города от возможного обрушения памятника. К сожалению, он разрушается, поэтому было принято решение о демонтаже опасных выступающих элементов, находящихся на уровне шестого яруса. Эта работа сейчас выполнена на 80%», — рассказал зампредседателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

После демонтажа специалисты приступят к следующей стадии — каркас здания затянут в металлическую обойму, а фасады обезопасят металлическими сетками, чтобы не было падений даже небольших кусочков штукатурки, после чего будет открыт проход по Крепостной улице.

«Когда мы получим окончательное решение суда, и объект перейдет в собственность Ленинградской области, мы займемся поиском инвестора для его реставрации. При реставрации дома мы будем настаивать на сохранении изначальной его функции — это было здание с апартаментами, с коммерческими помещениями. Сейчас переговоры с рядом инвесторов уже идут. Сумма инвестиций будет зависеть от финальной цели приспособления», — уточнил Цой.

Первоочередные противоаварийные работы на доме Говинга, на которые Ленобласть выделила 20,9 млн рублей, завершатся к 1 ноября 2021 года. На сегодняшний день специалистами разработана проектная документация, проведен мониторинг технического состояния и инструментальное обследование объекта.