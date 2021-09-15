Карталы, Челябинская область, 15 сентября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Пострадавшие от природного пожара жители посёлков Джабык и Запасное в Челябинской области получили новое жильё. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Pravmin.gov74.ru Новый дом в посёлке Джабык Челябинской области

Новосёлам вручили ключи от первых 16 новых домов. Все они благоустроены, имеют газ, источник водоснабжения, канализацию и электричество. Таким образом, основная часть граждан улучшили свои жилищные условия. Ещё девять домов строят. Их могут сдать к 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, о пожара посёлки пострадали в июле. Сгорело 72 дома. Заново построить было решено 25 домов.