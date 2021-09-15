Калужане займутся строительством жилья по новому федеральному проекту
Обнинск, Калужская область, 15 сентября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Калужская область может стать пилотным регионом в реализации нового федерального проекта по строительству индивидуального жилья индустриальным способом (ИЖС). Об этом 15 сентября написал в социальных сетях губернатор области Владислав Шапша по итогам рабочей встречи с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Никитой Стасишиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Никита Стасишин акцентировал внимание на том, что по поручению президента России Владимира Путина стартовала расширенная программа семейной ипотеки, и надо больше информировать людей об этой программе, так как это дополнительные возможности для российских семей улучшить свои жилищные условия. Также было отмечено, что глава государства поставил задачу разработать программу льготных ипотечных программ на ИЖС.