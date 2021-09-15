Обнинск, Калужская область, 15 сентября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Калужская область может стать пилотным регионом в реализации нового федерального проекта по строительству индивидуального жилья индустриальным способом (ИЖС). Об этом 15 сентября написал в социальных сетях губернатор области Владислав Шапша по итогам рабочей встречи с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Никитой Стасишиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Калужская область может стать «пилотом» в реализации нового федерального проекта по строительству индивидуального жилья индустриальным способом (ИЖС).

«Замминистра строительства России Никита Стасишин высоко оценил развитие строительной отрасли нашего региона. О ее перспективах говорили на совещании с региональными застройщиками и представителями банковского сектора. Обсуждали вопросы ипотечного жилищного кредитования, проектного финансирования, бюджетных инфраструктурных кредитов и инфраструктурных облигаций», — отметил Владислав Шапша.

Никита Стасишин акцентировал внимание на том, что по поручению президента России Владимира Путина стартовала расширенная программа семейной ипотеки, и надо больше информировать людей об этой программе, так как это дополнительные возможности для российских семей улучшить свои жилищные условия. Также было отмечено, что глава государства поставил задачу разработать программу льготных ипотечных программ на ИЖС.