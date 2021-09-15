Красногорск, 15 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Появление трассы М-12 улучшит транспортную доступность восточного направления Московской области, сообщил 15 сентября губернатор региона Андрей Воробьёв. Он проверил, как идёт подготовка к началу строительства новой дороги.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Воробьёв

«Про Носовиху (Носовихинское шоссе — прим. ИА REGNUM) рассказывать не надо. Одна из самых перегруженных трасс. Горьковская трасса тоже очень оживленная», — приводит слова губернатора телеграм-канал «Воробьёв LIVE».

По его словам, новая федеральная трасса позволит разгрузить всё восточное направление, в котором проживает 2 млн человек. При этом время поездки на автомобиле от Железнодорожного до Павловского Посада сократится с 1,5 часов до 40 минут.