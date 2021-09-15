Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России (СЖР) просит участников выборной кампании, сотрудников избиркомов и правоохранительных органов Северной столицы обеспечить соблюдение прав журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей в ходе голосования, а самих журналистов — соблюдать законодательство и этические нормы. Об этом говорится в обращении петербургского отделения СЖР, принятого правлением.

Удостоверение журналиста

Как отмечается в обращении, в ходе предстоящего трехдневного голосования возможны «разного рода инциденты, конфликтные ситуации». Однако они не должны помешать журналистам в исполнении их профессионального долга по освещению выборов.

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и нарушение их прав неприемлемо и подлежит уголовной ответственности согласно статье 144 УК РФ, напомнили авторы обращения.

Они также обратили внимание самих журналистов, вне зависимости от места работы и личных политических взглядов, на необходимость строго следовать законам Российской Федерации и этическим нормам журналистики.

«Предстоящие выборы — важнейшее событие в жизни страны и города. От каждого из нас зависит, насколько успешно они пройдут. Мы должны исполнить свой гражданский и профессиональный долг», — говорится в документе.

Напомним, 17−19 сентября в Петербурге граждане будут голосовать на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Петербурга, а также довыборах ряда муниципальных советов.