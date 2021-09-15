Лондон, , 17:41 — REGNUM Об увольнении с поста британского министра иностранных дел Доминика Рааба сообщает 15 сентября телеграм-канал Westminster.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб (сс) Number 10

Добавим, что Рааба назначили министром юстиции, лорд-канцлером Британии и вице-премьером, то есть заместителем главы британского правительства Бориса Джонсона.

Ранее стало известно, что свой пост покинули британский министр образования Гавин Уильямсон и министр юстиции Робер Бакленд.

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