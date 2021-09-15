Лондон, 15 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Об увольнении с поста британского министра иностранных дел Доминика Рааба сообщает 15 сентября телеграм-канал Westminster.

(сс) Number 10 Глава МИД Великобритании Доминик Рааб

Добавим, что Рааба назначили министром юстиции, лорд-канцлером Британии и вице-премьером, то есть заместителем главы британского правительства Бориса Джонсона.

Ранее стало известно, что свой пост покинули британский министр образования Гавин Уильямсон и министр юстиции Робер Бакленд.