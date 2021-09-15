Москва, 15 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Бюро по демократическим институтам и правам человека, один из институтов ОБСЕ, необоснованно раздувает скандал из истории о наблюдателях от организации на выборах в Госдуму РФ. Об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия 24».

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«Было предложено БДИПЧ направить не 500 наблюдателей, как они хотели, а несколько сократить их число, направить 50. При этом все остальные международные организации направили — сократили количество и направили», — заявила Захарова.

«При этом БДИПЧ из этого сделало скандальную историю на уровне информационно-политической кампании, что их якобы не пустили, по внутренним своим положениям они не могут сократить количество наблюдателей. Это неправда, это ложь! Это не соответствует действительности. Нет никаких внутренних положений, которые были бы одобрены государствами-членами ОБСЕ о конечных параметрах наблюдателей», — указала она.

В августе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму РФ, поскольку организация не устроила предложенная ей квота в 60 наблюдателей.

БДИПЧ ОБСЕ изначально собиралось послать в Россию 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.

15 сентября на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент планирует утвердить доклад по стратегии отношений Евросоюза с Россией, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».