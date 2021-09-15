Москва, 15 сентября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В ОБСЕ выдвигают ничем не обоснованные обвинения в отношении России по поводу организации выборов. Об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия 24».

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«За дело принялись, обрабатывая и международные структуры. Вот, в частности, выступила ОБСЕ, та самая БДИПЧ, Бюро, которое отказалось направлять наблюдателей на наши выборы! История странная, история дикая, потому что в период пандемии все государства ввели соответствующие ограничения, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции», — заявила Захарова.

«Мы не то что не исключение, мы в этом же ряду», — указала она.

В августе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму РФ, поскольку организация не устроила предложенная ей квота в 60 наблюдателей.

БДИПЧ ОБСЕ изначально собиралось послать в Россию 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.

15 сентября на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент планирует утвердить доклад по стратегии отношений Евросоюза с Россией, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».