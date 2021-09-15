Ижевск, 15 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Удмуртии задержаны двое местных жителей по подозрению в преступлении по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору»). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Прокуратура ЯО Зал игровых автоматов

Установлено, что задержанные установили игровые автоматы в 10 нежилых помещениях на территории Ижевска. Азартные игры проводились с использованием сети интернет, а деятельность систематически приносила организаторам доход.

Задержание подозреваемых проводилось сотрудниками УФСБ по Удмуртии совместно с оперативниками УЭБиПК МВД и следователями СУ СК по республике при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обысков были изъяты 16 игровых терминалов. Задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

«За совершенное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей или лишения свободы на срок до 4 лет», — подчеркнули в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года в отношении семерых жителей Ижевска было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). По версии следствия, с 2020 года по июль 2021 года пятеро мужчин и две женщины незаконно организовали в Первомайском и Индустриальном районе три игорных заведения, где проводились азартные игры посредством оборудования через интернет.

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