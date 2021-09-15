Шиловский район, Рязанская область, 15 сентября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Частный промышленный парк создаётся на территории ТОСЭР «Лесной» Шиловского района Рязанской области. Стоимость проекта 676 млн рублей, сообщает 15 сентября пресс-служба правительства региона.

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Основатели парка хотят создать первую в России специализированную зону индустрии детских товаров. Первым резидентом стал производитель бумажно-беловой продукции, который инвестировал в проект 50 млн рублей, и организовал 200 рабочих мест. Планируется, что к 2024 году размер годовой выручки составит один миллиард рублей.

«В 2019 году здесь начал строиться частный парк — это первая такая ласточка на территории, которая позволит привлечь много новых инвесторов. В самом парке запланировано размещение не менее восьми резидентов. Это будет такая «точка роста», которая позволит экономически поднять не только территорию Шиловского района, но и Рязанской области в целом. Потому что это инвестиции, новые рабочие места, дополнительные налоги. Самое главное, что территория уже активно развивается не только в экономическом плане, но и социальном. Мы видим, как за короткое время радикально поменялся облик Лесного. Это делается для того, чтобы люди понимали, что здесь есть всё для комфортной жизни, включая, самое основное — работу», — отметил губернатор Николай Любимов.

Промышленный парк создаётся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы».