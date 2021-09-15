Челябинск, 15 сентября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Челябинский губернатор Алексей Текслер взял на контроль ситуацию с проблемной котельной в Юрюзани. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Котельную строят за счёт областного бюджета. Но подрядчик сорвал сроки её сдачи. Тем самым начало отопительного сезона в муниципалитете оказалось под угрозой.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту неготовности котельной и инженерных сетей к зиме возбуждено уголовное дело.