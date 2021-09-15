Москва, 15 сентября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Существенный рост финансовых показателей на ряде рынков стройматериалов выявила ФАС в ходе проверок, сообщили 15 сентября в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Кирпичи

Проверки ФАС начала проводить из-за роста в этом году цен на стройматериалы и по причине массовых обращений в ведомство. Проводились проверки совместно с ФНС — на рынках стройматериалов и смежных рынках.

Были изучены рынки древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, металлопродукции, кирпича, цемента, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума и первичных полимеров.

«В результате взаимодействия выявлен существенный рост финансовых показателей по видам экономической деятельности в сфере производства стройматериалов», — сообщили в ведомстве. Анализ крупнейших компаний на отдельных рынках стройматериалов продолжается.