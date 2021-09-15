Афины , 15 сентября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. США и Германия договорились отреагировать, если Россия действительно использует «Северный поток — 2» в качестве геополитического оружия, заявил посол Германии в Греции Эрнст Райхель в интервью AMNA 14 сентября.

Gazprom.ru «Северный поток»

«Как вы знаете, США и Германия согласовали общую позицию о том, как справиться с этим разногласием, которое у нас есть по «Северному потоку — 2». Мы договорились совместно бороться с возможными неблагоприятными последствиями для третьих стран, в частности Украины», — напомнил дипломат и объяснил, что идея состоит в том, чтобы создать возможности и для Украины и, возможно, компенсировать то, что, как там опасаются, может привести к неблагоприятным последствиям.

«Во-вторых, США и Германия договорились отреагировать, если Россия действительно использует «Северный поток — 2» в качестве геополитического оружия. Политика в области энергетических трубопроводов — очень сложная область. Политические суждения вытекают из оценок и прогнозов, которые не могут быть подтверждены, поскольку они являются прогнозами. Поэтому нам придется посмотреть, что произойдет на самом деле, но важно то, что между Соединенными Штатами и Германией есть общая политическая воля, чтобы убедиться, что угрозы, которых опасаются третьи страны, не материализуются», — сказал дипломат.