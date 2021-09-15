Тюмень, 15 сентября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Тюменский областной суд на два месяца продлил срок содержания под стражей бывшему директору одного из шахматных клубов, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней ученицы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

Отмечается, что 25 августа мужчина был задержан. Девочка рассказала школьному психологу о преступлении преподавателя в летнем лагере. Адвокат подозреваемого пытался оспорить арест подзащитного. Он просил суд отменить постановление о заключении педагога под стражей в связи с тем, что суду не предоставлены доказательства совершённого преступления. Адвокат считает, что суд не учёл личность обвиняемого, его безупречную работу учителем физкультуры в нескольких школах Тюменской области, а потом он возглавил созданный им шахматный клуб.

Изучив все обстоятельства, областной суд пришел к выводу о невозможности избрания другой меры пресечения, кроме заключения под стражу.