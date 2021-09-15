Ярославль, 15 сентября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Ярославле на месте стадиона комбината «Красный перекоп» на средства Российского футбольного союза будет построен новый спорткомплекс. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ярославскую областную думу.

Yarnews.net Будущий футбольный центр

Как ранее сообщало ИА REGNUM работы по сносу трибун бывшего стадиона комбината «Красный Перекоп» в Петропавловском парке начались 10 сентября. Сегодня журналистам показали проект будущей футбольной школы. Предполагается возведение двух футбольных полей с искусственным покрытием и подогревом, появятся тренажерные залы и спортплощадка с беговой дорожкой. Финансирование стройки берет на себя Российский футбольный союз.

«На рассмотрении в федерации было несколько городов, но удалось убедить федеральных коллег в том, что Ярославль достоен строительства комплекса для детского спорта», — заявил президент областной федерации футбола Галимджан Хайрулин.

Yarduma.ru Снос трибун старого стадиона

Строительство нового спорткомплекса в Петропавловском парке хотят начать в 2022 году, а сдать объект в 2023 году.