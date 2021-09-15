Челябинск, 15 сентября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Параолимпийцев Дмитрия Черняева и Анну Сапожникову, завоевавших медали на играх в Токио, торжественно встретили в Челябинске 15 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Юрина Дмитрий Черняев

Спортсмены прибыли из Москвы, в аэропорту имени Курчатова их встречали десятки людей.

Ирина Юрина Спортсменов поздравили танцем

Пловец Дмитрий Черняев, которого тренирует Михаил Уранов, завоевал в Токио золотую медаль, преодолев 100 метров брассом. Южноуралец обновил мировой рекорд — проплыл это расстояние всего за 1 минуту 31,96 секунды.

Легкоатлетка Анна Сапожникова тренируется под руководством Елены Мальчиковой. На параолимпиаде Анна показала третий результат в прыжках в длину (4 м 56 см), завоевав «бронзу». Она уступила спортсменкам из Китая и США.

Ирина Юрина В аэропорт приехали десятки людей

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