Сысерть, Свердловская область, 15 сентября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Прокуратура добилась погашения долгов по зарплате перед работниками Сысертского хлебокомбината в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Хлеб

К апрелю 2021 года задолженность по зарплате перед 139 сотрудниками составила более 3,9 млн рублей. А в начале сентября хлебокомбинат прекратил свою работу.

После вмешательства прокуратуры долги погасили в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет возбудил дело по факту невыплаты зарплаты.