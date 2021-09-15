Афины , , 19:44 — REGNUM Присутствие полиции в районах региона Аттика будет усилено, поскольку 70% преступной деятельности в стране происходит в столице региона и ее окрестностях, отметил министр защиты граждан Такис Теодорикакос в интервью SKAI 14 сентября.

Полиция Греции (сс) George Laoutaris

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Аттика — самый густонаселенный регион Греции, в нем находится столица страны Афины. По словам министра, многие полицейские управления в Аттике недоукомплектованы, поэтому они вскоре будут усилены.

Особое внимание будет уделено усилиям полиции по борьбе с организованными наркобизнесом и проблеме наркотиков в целом.

Что касается вакцинации сотрудников полиции, он отметил, что 22% из них остаются невакцинированными, но подчеркнул, что систематические усилия по их вакцинации вскоре принесут результаты.