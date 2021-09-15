Казань, 15 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В Татарии метеослужбы распространили предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, ночью и днем 16 сентября в республике местами ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15−17 м/с, в Казани до 15 м/с.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

В четверг, 16 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью поднимется не выше +7 градусов, местами возможны заморозки до минус 1 градуса. Днем воздух прогреется до +13.

ИА REGNUM напоминает, в Казани объявили о старте отопительного сезона с 16 сентября. Не все жители поддержали инициативу городских властей о ранней подаче тепла. Многие опасаются огромных счетов за коммуналку.

Читайте также: Топить или мерзнуть: кто заплатит за «предвыборный трюк»?