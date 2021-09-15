Приштина, , 18:10 — REGNUM Приштина готовит заявления на прием в международные и региональные организации, так как 12-месячный мораторий, прописанный Вашингтонским соглашением, истек 4 сентября. Об этом сообщила президент сепаратистского Косово Вьоса Османи 15 сентября.

Вьоса Османи President-ksgov.net

При этом Османи подчеркнула, что Приштина подаст заявки после того, как они будут согласованы с европейскими и американскими партнерами.

«Мы работаем с нашими американскими партнерами над планом для признания и приема Косово в международные организации. Я считаю, что наши заявки не смогут пройти в международных организациях без тесной координации с партнерами», — процитировал телеканал РТС слова Османи.

При этом она подчеркнула, что Германия может помочь Косово вступить в региональные и европейские организации. «Мы не желаем идти туда самостоятельно, не желаем провалиться», — сказала Вьоса Османи.