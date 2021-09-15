Москва, , 17:14 — REGNUM Вмешательство во внутренние дела России идёт уже не только по линии отдельных инициатив США, но и через международные организации. Об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия 24».

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«Вмешательства идут не только по линии, связанной с США. Мы видим канонаду заявлений со стороны представителей структур ряда зарубежных стран о том, что они ставят под сомнение наши электоральные процессы, они уже сформировали своё мнение за много месяцев до даже активной фазы избирательной кампании в нашей стране», — заявила Захарова.

«Но при этом они подключают и международные организации. Это делается не случайно, потому что упор они делают именно на некие коалиции. В одиночку всегда небезопасно выступать, потому что аргументы могут выбить у них же из рук», — указала она.

15 сентября на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент планирует утвердить доклад по стратегии отношений Евросоюза с Россией, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».