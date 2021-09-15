Сыктывкар, 15 сентября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Членов Общественной палаты могут обязать публично отчитываться о своей деятельности. С таким предложением выступили депутаты Госсовета республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Https://op11.rkomi.ru/ Глава Общественной палаты Коми Сергей Чечёткин

В настоящее время в республике проходит процедура формирования нового состава Общественной палаты. Представления на кандидатов от Госсовета в новый состав Общественной палаты направили 16 общественных объединений.

«Депутаты считают, что, учитывая высокий запрос в обществе на открытость, доступность и ответственность всех участников общественно-политического процесса поднимать статус членам Общественной палаты региона необходимо одновременно не только с усилением полномочий, но и ответственности. Поэтому предлагается ввести ежегодный отчет каждого члена Общественной палаты в публичной форме», — сообщили в пресс-службе.

Окончательно список членов Общественной палаты от Госсовета будет утвержден на заседании сессии регионального парламента в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в новый состав Общественной палаты Коми войдут 30 человек: 10 выбираются Госсоветом из числа представителей региональных некоммерческих организаций и общественных объединений республики. Еще одну треть состава утвердит глава республики среди представителей федеральных и межрегиональных некоммерческих организаций. Оставшиеся 10 кандидатур определяются избранными членами Общественной палаты от местных общественных объединений.