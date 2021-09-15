Афины , 15 сентября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. После 16 лет пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера Германии очевидно, что ее наследие сохранится во многих областях, заявил посол Германии в Греции Эрнст Райхель в интервью AMNA 14 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

«Сейчас мы приступим к выборам, и тогда у нас, безусловно, появятся новые лица, новые личности, которые выйдут на передний план, но по нескольким причинам я не думаю, что во внешней политике произойдут радикальные изменения», — говорит Райхель

Во-первых, по его словам, в Германии уверены, что в стране будет коалиционное правительство. Такие коалиционные правительства, как правило, сориентированы в политическом центре, — в частности, если вы рассматриваете трехпартийную коалицию как сильную возможность. А во-вторых, внешняя политика в Германии традиционно была областью широкого консенсуса, полагает дипломат.