Малоярославецкий район, Калужская область, 15 сентября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В Малоярославецком лесничестве Калужской области 15 сентября в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» национального проекта «Экология» состоялась массовая посадка леса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на регионального министра природных ресурсов и экологии Владимира Жипу.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области В Малоярославецком лесничестве состоялась массовая посадка леса

На площади 1,5 гектара волонтёры высадили пять тысяч сеянцев ели. В акции приняли участие более 150 человек. Всего осенью 2021 года на территориях лесного фонда области и муниципалитетов на общей площади 180 гектаров запланировано высадить более 500 тысяч деревьев. Приветствуя всех, кто уже присоединился к экомарафону и только планирует внести свой вклад в восстановление зелёных ресурсов области, Владимир Жипа поздравил земляков с масштабным праздником — Российскими днями леса, которые отмечаются с 15 по 17 сентября. К этому времени традиционно приурочены массовые лесопосадки и природоохранные акции.

«Лес кормит, одевает, согревает и лечит. Именно поэтому каждого, кто связан лесной отраслью, можно считать, как бы громко это ни звучало, хранителем будущего. Это относится и к специалистам, чей профессиональный праздник отмечается в период Российских дней леса, и их добровольным помощникам», — отметил Владимир Жипа.

Российские дни леса начинаются 15 сентября и длятся три дня. Идея коллективной посадки лесов появилась еще в 19 веке и сохраняется до нашего времени. Лесовод Митрофан Турский внес значительный вклад в распространение этой идеи, так как в 1894 году вышел циркуляр «О посадке деревьев учениками народных школ на принадлежащей училищам земле».