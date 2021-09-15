Салоники, Греция, , 19:32 — REGNUM Министр цифрового управления Греции Кирьякос Пирракакис представил данные о быстром росте цифрового трафика и онлайн-транзакций, которые произошли в 2021 году, включая публичный доступ к правительственным онлайн-услугам, выступая 13 сентября на форуме Helexpo в Салониках.

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В кулуарах 85-й Международной ярмарки в Салониках 2021 года министр принял участие в тематическом мероприятии «Отношения между гражданами и государством-новая цифровая эра и ее вызовы». Он сообщил, что в первой половине 2021 года было зарегистрировано около 150 миллионов цифровых транзакций; для сравнения, в 2018 году таковых было 8,8 млн, в 2019 — 34 млн, в 2020 — 94 млн. К концу года, добавил он, наверняка будет превышена цифра в 300 миллионов.

«Стратегия правительства по содействию более эффективным практическим отношениям между гражданами и государством была сформулирована вокруг конкретной инициативы — портала gov. gr, — отметил Пирракакис. — Правительственный центр цифровых услуг для граждан начинался всего с 500 услуг, а сейчас их более 1300».