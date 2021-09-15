Москва, 15 сентября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. 20 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА в центральном матче восьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет со «Спартаком». Как сообщает источник, матч пропустит 30-летний российский фланговый защитник Георгий Щенников.

Андрей Пронин ИА REGNUM Георгий Щенников

Щенников получил повреждение 25 июля в матче первого тура внутреннего чемпионата с «Уфой» (1:0). Единственный мяч на в том матче на 62-й минуте встречи забил таранный форвард сборной России Антон Заболотный после передачи Алана Дзагоева.

В прошлом сезоне Щенников принял участие в 22-х матчах РПЛ, в которых получил три желтые карточки.

Текущее соглашение Георгия Щенникова с «армейцами» рассчитано до конца сезона 2022/23. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 2 миллиона евро.