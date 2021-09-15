Посёлок городского типа Пристень , Курская область, 15 сентября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В Курской области ООО «Свинокомплекс Пристенский» оштрафовано почти на миллион рублей за нарушения в области охраны окружающей среды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Цитата из м/ф «Разочарование». 2018. США Свинья

Животноводческое предприятие расположено в селе Нагольное Пристенского района Курской области. В ходе плановой проверки выяснилось, что на предприятии нет утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для восьми объектов негативного воздействия на окружающую среду, лицензии на утилизацию отходов III—IV классов опасности, к которым относится свиной навоз, а также согласованных с органами власти мероприятий по уменьшению загрязняющих воздух выбросов.

Также свинокомплекс не подал заявку на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, нарушил условия лицензии на пользование недрами и нарушил требования к охране водных объектов — на восьми объектах в районе потенциального источника загрязнения не проводился мониторинг подземных вод.

Юридическое и должностные лица свинокомплекса привлекли к административной ответственности по шести статьям. Предприятие оштрафовали на 943 тыс. рублей и обязали устранить нарушения.