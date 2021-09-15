Москва, , 17:08 — REGNUM Незаконные акции протеста в России их организаторы умышленно превращают в массовые беспорядки с целью дестабилизации обстановки. Об этом говорится в постановлении правительства России по изменению госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», опубликованном 15 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Правоохранители на незаконной акции в Москве 23 января © ИА REGNUM

В тексте говорится, что привлечение различных групп населения России к участию в несогласованных публичных мероприятиях становится в стране «основным способом дестабилизации общественно-политической обстановки».

Также наблюдается деструктивное влияние на несовершеннолетних через интернет. При этом отмечается рост совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий преступлений. Так, если в 2019 году с использованием IT-технологий было совершено 135,8 тыс. деяний, то уже в 2020 году — 510,4 тыс., что на 73,4% больше.

Правительство намерено добиться в 2030 году снижения уровня тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах до 5,27% среди всех преступлений и снижение уровня без вести пропавших, которых не удалось разыскать, до 95,9%. Снижение смертности в результате дорожных аварий к вышеуказанному сроку не должно превышать четырех человек на 100 тысяч населения.

Также необходимо повысить уровень удовлетворённости людей качеством предоставления госуслуг в области безопасности дорожного движения и в сфере миграции. Показатель должен расти ежегодно не мене чем на 90%.

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