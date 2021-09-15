Брянск, 15 сентября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Товарищеский хоккейный матч между командой Брянской области и командой «Красные звёзды» прошёл в обновлённом ледовом дворце «Десна» в Брянске. На реконструкцию комплекса потратили 140 млн рублей, сообщает 15 сентября пресс-служба правительства региона.

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Крытый ледовый дворец «Десна» начали ремонтировать в 2019 году в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области». Из регионального бюджета на реконструкцию выделили свыше 140 млн рублей. На объекте обустроили ледовую арену размером 60 на 30 метров, зал с синтетическим льдом, тренажёрный и тренировочный залы, а также гостиницу на 38 комнат, буфет и вспомогательные помещения.

После торжественного открытия состоялся товарищеский хоккейный матч между командой Брянской области, возглавляемой губернатором Александром Богомазом, и командой «Красные звёзды», капитаном которой был президент спортивного клуба «Красные звёзды» Константин Маргольф. Счёт встречи 12:12.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в брянской Жуковке открыт спортивный комплекс с бассейнами, ледовой ареной и стадионом.