Юрюзань, Челябинская область, 15 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Юрюзани Челябинской области возбудили уголовное дело по факту неготовности котельной и инженерных сетей к зиме. Об этом сообщает областное управление СКР.

Отопительный сезон

Поводом тали публикации в СМИ. По данным изданий, подрядчик из Ижевска в установленный срок не завершил работы по прокладке инженерных сетей и строительству котельной. Работы проводились по муниципальному контракту. В результате под угрозой остаться без тепла оказались детское дошкольное учреждение и многоэтажные дома.

По итогам доследственной проверки следователи завели уголовное дело о (выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Устанавливаются должностные лица, ответственные за обеспечение своевременного проведения работ. Также принимаются меры по восстановлению прав граждан на обеспечение теплоснабжения. Расследование этого уголовного дела взял на контроль глава управления СКР по региону Пётр Решетников.