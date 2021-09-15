Казань, 15 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Татарии с 15 сентября началась осенняя сессия «онлайн-уроки финансовой грамотности». Принять участие в проекте смогут учащиеся 6−11 классов и студенты профессиональных образовательных учреждений, сообщает пресс-служба минобразования РТ.

geralt Финансы

По мнению управляющего республиканским отделением Банка России Марата Шарифуллина, эти знания обязательно пригодятся в жизни, и усваивать их нужно со школьной скамьи.

Занятия имеют три уровня сложности. Уроки по каждой теме запланированы в разное время, чтобы школа сама могла выбрать удобные для себя расписание и график.

В прошлом году участие в онлайн уроках по финансовой грамотности принимали все школы республики. Татария по результатам реализации проекта заняла первое место среди субъектов РФ.

Глава минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин выразил надежду, что в очередных сессиях онлайн-уроков школьники Татарии проявят такую же активность.

С 22 сентября стартуют онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения, а с 27 сентября — для взрослых и студентов. Выходить в эфир они будут до 17 декабря.

ИА REGNUM напоминает, в Казани 64-летнюю женщину обманули на сумму более 5 млн рублей. С заявлением пострадавшая обратилась в полицию.

Читайте также: Калужские школьники повысят финансовую грамотность на онлайн-уроках