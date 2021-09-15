Париж, 15 сентября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. На юге Франции начались наводнения, затоплены поля и дороги, начата эвакуация местных жителей, сообщает 15 сентября агентство Associated Press (AP).

Hans Наводнение

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, правительством скоро будет объявлен режим природного бедствия.

Наводнения последовали за проливными дождями, захватив территории между городами Ним и Монпелье. При этом есть вероятность новых дождей.

Местные власти сообщают о серьезных повреждениях инфраструктуры. Сообщений о жертвах не поступало.