Нижний Новгород, 15 сентября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. За последний год в Нижегородской области инфляция выросла почти на 7,2%, передает «NewsNN» со ссылкой на данные аналитиков Волго-Вятского управления Банка России.

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В то же время в среднем по России рост цен и тарифов в августе 2021 года по сравнению с августом 2020 года составил 6,7%.

При этом в нижегородских магазинах и на продовольственных рынках сильнее всего подорожал сахар-песок — на 41%, на рыбную продукцию — на 15,5% и на мясную продукцию — на 13,9%.

Также в регионе увеличились цены на мебель — на 18,8%, на строительные материалы — на 17,5%, на табачные изделия — на 13,9% и на легковые автомобили — на 13,4%.

Рост тарифов на услуги в Нижегородской области за последний год достиг 3,5%.