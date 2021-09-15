Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Привязать сироту его же колготками к стулу, — такое решение приняла медсестра, наблюдавшая за трехлетним сиротой в одной из детских инфекционных больниц Санкт-Петербурга. Она сделала это ради безопасности ребенка. Об этом 15 сентября сообщила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

Instagram.com/blackmamba_psy/ Ребенок на привязи (цитата записи в соцсети)

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в одной из популярных социальных сетей появилось видео с трехлетним малышом, привязанным колготками к стульчику для кормления. На такое отношение к маленькому пациенту пожаловалась жительница Петербурга, которая находилась в этом же лечебном учреждении со своим ребенком. После того как история получила широкую огласку, на нее и ребенка обратили внимание профильные органы.

Как выяснилось, у трёхлетнего Вити заболевание из-за которого он будет находиться на лечении до конца текущего года. У него есть две сестры, младшая — паллиативный ребенок — находится в Доме ребенка №8, старшая — в Центре содействия семейному воспитанию №10. Родители детей в начале 2021 года были лишены родительских прав.

Поэтому ухаживать за ребенком была приставлена медицинская сестра, в обязанности которой входит не только выполнение назначений врача, но и кормление, организация режимных моментов, проведение гигиенических процедур и многое другое.

«В сложившихся условиях гарантировать безопасность маленьких пациентов от получения травм не представляется возможным. Это и послужило причиной временной фиксации ребенка к стулу и кроватке», — пояснила Анна Митянина.

Вместе с тем омбудсмен указала на острую необходимость в организации совместного нахождения работников организаций для детей-сирот с детьми в учреждении здравоохранения при оказании им помощи в стационарных условиях в течение всего периода пребывания. А также необходимость в разработке порядка взаимодействия медицинских учреждений с некоммерческими и общественными организациями, с районными Центрами социальной помощи семье и детям.