Йошкар-Ола, 15 сентября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. По итогам января-августа текущего года в Марий Эл зарегистрировано более 130 тыс. случаев инфекционных и паразитарных заболеваний по 32 нозологическим формам, что на 29,7% превышает показатель заболеваемости за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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При этом 79,4% случаев заболеваний приходятся на ОРВИ. Без учета ОРВИ показатель всех инфекционных заболеваний вырос в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом.

Выросла заболеваемость по 10 нозологическим формам. Наиболее значительный рост заболеваемости отмечен по внебольничной пневмонии — показатель вырос в 2,1 раза по сравнению с прошлогодним уровнем и в 3,4 раза по сравнению со средним многолетним значением. Уровень заболеваемости ОРВИ вырос на 16,3% от уровня 2020 года, при сравнении со средним многолетним показателем рост составил 11,7%.

По сравнению с прошлым годом в 1,7 раза выросла заболеваемость ветряной оспой, в 1,6 раза — острыми кишечными инфекциями.

Заболеваемость острым вирусным гепатитом С, ВИЧ-инфекцией, генерализованными формами менингококковой инфекции, острым вялым параличом сохраняются на уровне прошлого года.

Значительно снизилась заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, клещевым боррелиозом, коклюшем, скарлатиной, инфекционным мононуклеозом, впервые выявленным туберкулезом, сифилисом, хроническим вирусным гепатитом B и С, всего наблюдается снижение заболеваемости по 16 нозологическим формам.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-августе 2020 года в республике было выявлено 2554 случая внебольничной пневмонии, за аналогичный период текущего года выявили 4802 случая. Рост составил 88%. Причем среди детей число выявленных случаев внебольничной пневмонии снизилось по сравнению с прошлым годом более чем на 28%.

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