Москва, 15 сентября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. 15 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет польскую «Легию». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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Стартовые составы команд:

«Спартак» (схема 3−4-3): Александр Максименко — Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Николай Рассказов — Виктор Мозес, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Айртон Дантас — Квинси Промес, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе.

«Легия» (схема 3−5-2): Артур Боруц — Метеуш Виетска, Майк Навроцки, Артур Енджейчик, Маттиас Йоханссон — Игорь Харатин, Филлип Младенович, Лукиньяс, Бартош Слиш — Махир Эмрели, Жозуэ.

На матч назначена черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем. Ассистенты главного судьи — Милован Джукич и Владан Тодорович.