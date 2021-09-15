Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 15 сентября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Парламент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) принял 15 сентября на внеочередном заседании закон о защите и сохранении сербского языка и кириллического письма.

Admoblkaluga.ru Эскиз интерактивного парка русского алфавита «Кириллица»

Закон урегулирует правила использования в общественном пространстве кириллического письма как нематериального культурного наследия, передает телеканал РТРС.

За закон о кириллице проголосовало 70 депутатов парламента сербской автономии, двое проголосовало против.

Напомним, что в начале сентября правительство Сербии приняло проект закона об использовании языка в общественном пространстве и защиты кириллического письма и направило его на обсуждение в парламент.