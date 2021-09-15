Тюмень, 15 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 46 зафиксированы в Кургане, сообщает 15 сентября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 115 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 15 сентября выявлен 31 701 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 15 сентября вылечились 28 014 человек, скончались 656 пациентов с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее).