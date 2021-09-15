Токио, , 16:55 — REGNUM Баллистические ракеты, запущенные с территории Северной Кореи, упали в Японское море в пределах исключительной экономической зоны Японии, сообщает 15 сентября телеканал NHK со ссылкой на военные источники.

КНДР

Ранее было заявлено, что две ракеты КНДР, запущенные в 6:32 и 6:37 мск, упали за пределами исключительной экономической зоны страны, не причинив ущерба воздушным или морским судам.

Теперь источники телеканала утверждают, что ракеты упали в Японское море в исключительной экономической зоне страны.

Уточняется, что высота полёта ракет была более низкой, чем раньше менее 100 км, отмечается, орбита полета была «неправильной», дальность полёта составила около 750 км.

Правительство Японии объявило об экстренном созыве Совета национальной безопасности.

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