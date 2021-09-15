Афины , , 19:29 — REGNUM Правительство Греции будет делать всё возможное, чтобы не допустить перевода школ на дистанционное обучение, заявила министр образования Ники Керамеус в эфире телеканала SKAI 14 сентября.

Дистанционное обучение Admoblkaluga.ru

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Керамеус подчеркнула, что физическое посещение всех образовательных структур является абсолютным приоритетом. «Наша цель — защитить индивидуальное и общественное здоровье, а также обеспечить возможность получать образование. Как государство, мы должны дать людям и то, и другое», — подчеркнула она.

Она напомнила, что в последние дни число вакцинаций от коронавируса среди детей увеличилось, достигнув отметки в 140 000.

Министр отметила, что если бы у нее были дети школьного возраста, она бы немедленно сделала им прививку.

Школы в Греции открылись 13 сентября.