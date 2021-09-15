Калуга, 15 сентября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Заместитель губернатора — руководитель представительства правительства Калужской области при правительстве Российской Федерации Владимир Потемкин в ходе рабочей поездки в Венгрию принял участие в международном бизнес-форуме «ВЕНГРИЯ-РОССИЯ: ключевые тренды и экспертные возможности». Об этом 15 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru В Венгрии представили экономический потенциал Калужской области

Заместитель губернатора Владимир Потемкин выступил на панельной сессии «Взаимодействие государства и бизнеса. Инвестиционная привлекательность регионов, экспортные возможности», в рамках которой представил экономический потенциала Калужской области.

«Наш регион и венгерский бизнес на протяжении последних лет связывает прочное взаимовыгодное сотрудничество. В частности, в Обнинске венгерская компания «Санатметал СНГ» открыла завод по производству имплантатов для травматологии и ортопедии», — отметил Владимир Потемкин.

На полях бизнес-форума в Будапеште Владимир Потемкин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Венгрии Евгением Станиславовым, а также с руководством компании «Санатметал СНГ» и рядом других венгерских предприятий.