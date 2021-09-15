Тюмень, 15 сентября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 220 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 222 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 сентября коронавирусом заразились 58 360 человек, выздоровели 51 159 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 15 сентября в регионе скончался 1751 пациент с COVID-19 (на 18 человек больше, чем днём ранее).