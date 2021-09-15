Москва, , 16:50 — REGNUM Россия пригласила представителей американских IT-монополий для расследования обстоятельств их вмешательства в политическую жизнь страны. Об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия 24».

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Завтра российские законодатели проводят заседание комиссии по вмешательству, куда вызваны те самые представители американских IT-монополий», — заявила Захарова.

«Вопрос только остался пока ещё не отвеченным: придут ли эти представители американских компаний на это заседание или не придут? Если не придут, то, считайте, автоматически расписались в собственной вовлечённости в эти процессы. А если придут — мы послушаем их объяснения, потому что вопросов накопилось немало», — продолжила она.

15 сентября на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент планирует утвердить доклад по стратегии отношений Евросоюза с Россией, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».