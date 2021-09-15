Москва, 15 сентября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Россия пригласила представителей американских IT-монополий для расследования обстоятельств их вмешательства в политическую жизнь страны. Об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

«Завтра российские законодатели проводят заседание комиссии по вмешательству, куда вызваны те самые представители американских IT-монополий», — заявила Захарова.

«Вопрос только остался пока ещё не отвеченным: придут ли эти представители американских компаний на это заседание или не придут? Если не придут, то, считайте, автоматически расписались в собственной вовлечённости в эти процессы. А если придут — мы послушаем их объяснения, потому что вопросов накопилось немало», — продолжила она.

15 сентября на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент планирует утвердить доклад по стратегии отношений Евросоюза с Россией, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».